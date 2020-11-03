الفيلم التونسي "في بلاد العم سالم" يُتوج بجائزتيْن في بلجيكا والمغرب

وات - فاز الفيلم التونسي القصير "في بلاد العام سالم" للمخرج سليم بلهيبة بجائزتيْ الجمهور في كل من مهرجان الفيلم الإفريقي ببلجيكا في دورته 25، وكذلك في الدورة 25 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط (المغرب).
ويُتابع المخرج سليم بلهيبة، في هذا الفيلم، قصة العام سالم حارس مدرسة في قرية متاخمة لمدينة تونس، يشرغ سنة 2013، إجراء إصلاحات على المدرسة بإمكانيات بسيطة استعدادا للعودة المدرسية.
و"يُبادر تلقائيا بالتحول إلى مدينة تونس لجلب علم جديد للمدرسة، بعد أن لاحظ رثة العلم وقدمه واهترائه.
ويجد العم سالم نفسه وسط أزقة المدينة، حيث يتسائل بإحساس الحيرة واليأس عن الثورة مغدورة التي تعمقت خيباتها في صدره".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويُتابع المخرج سليم بلهيبة، في هذا الفيلم، قصة العام سالم حارس مدرسة في قرية متاخمة لمدينة تونس، يشرغ سنة 2013، إجراء إصلاحات على المدرسة بإمكانيات بسيطة استعدادا للعودة المدرسية.
و"يُبادر تلقائيا بالتحول إلى مدينة تونس لجلب علم جديد للمدرسة، بعد أن لاحظ رثة العلم وقدمه واهترائه.
ويجد العم سالم نفسه وسط أزقة المدينة، حيث يتسائل بإحساس الحيرة واليأس عن الثورة مغدورة التي تعمقت خيباتها في صدره".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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