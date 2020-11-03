جندوبة : 9 وفيات جديدة بسبب فيروس الكورونا و124 إصابة خلال الأيام الاربعة الأخيرة

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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس "الكورونا" في ولاية جندوبة الى 80 حالة وذلك بزيادة تسع وفيات جديدة خلال أيام 30 و31 أكتوبر المنقضي ويومي 1 و2 نوفمبر الجاري وفق ما ورد في التقرير اليومي المحيّن الصادر اليوم عن خلية الازمة الصحية بالجهة والمتوقف عن الصدور منذ 29 أكتوبر المنقضي لأسباب غير معلومة.كما سجّل عدد الإصابات بذات الفيروس هو الاخر خلال ذات الفترة ارتفاعا بـ124 إصابة جديدة ليصل الى 1131 إصابة بعد ان كان 1007 من الحالات الموجبة بتاريخ 29 من الشهر المنقضي.بالمقابل أنهى 873 شخصا حجرهم الصحي الذاتي وذلك منذ بداية الجائحة التي عرفتها الجهة انطلاقا من 12 افريل المنقضي تاريخ تسجيل اول إصابة لامرأة بمدينة وادي مليز.وبلغ عدد العيّنات المرفوعة للتحليل الى غاية 31 أكتوبر المنقضي 4390 عيّنة أكثر من ربعها نتائجها إيجابية.يشار إلى أن عدد سكّان ولاية جندوبة يبلغ 401 الف ساكن وفق اخر إحصاء اجراه المعهد الوطني للإحصاء سنة 2014.