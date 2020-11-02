الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن الإبقاء على رحلة يومية من مطار باريس إلى تونس العاصمة

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أعلنت إدارة الخطوط الجوية الفرنسية في تونس العاصمة الاثنين أنه تقرر الإبقاء على رحلة يومية من مطار باريس إلى تونس العاصمة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2020.وأوضحت أن إعادة تعديل برنامج رحلات الخطوط الجوية الفرنسية إلى تونس ناتج عن قيود السفر الجديدة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في 23 أكتوبر 2020 نتيجة تداعيات وباء "كوفيد 19" وتجدر الإشارة إلى أنه بعد خروج تونس من القائمة الخضراء للاتحاد الأوروبي ، تم تحديد قائمة محددة بالأشخاص المصرح لهم بدخول الأراضي الأوروبية من قبل السلطات ، والتي تشمل بشكل خاص المواطنين من الجنسية الفرنسية و الأسرة ومواطني الاتحاد الأوروبي والأوروبيين الآخرين ، وحاملي تصريح الإقامة الفرنسي أو الأوروبي أو تأشيرة الإقامة الطويلة مع الإقامة الرئيسية في فرنسا .وتشير الخطوط الجوية الفرنسية أيضًا إلى أن الركاب الذين يسافرون لمدة تقل عن 24 ساعة في مطار باريس سيتمكنون من الصعود من تونس العاصمة.من جانبها ، خططت شركة ترانسافيا ، وهي شركة تابعة منخفضة التكلفة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية- ، للإبقاء على 3 رحلات أسبوعية على خط باريس-أورلي / تونس طوال شهر نوفمبر 2020.