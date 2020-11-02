بنزرت: الاحتفاظ بإمام خطيب بتهمة التحريض على العنف على خلفيّة نشره تصريحات على شبكة التواصل الاجتماعي

وات -

تمّ، اليوم الاثنين، الاحتفاظ بإمام خطيب من ولاية بنزرت بتهمة التحريض على العنف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وذلك وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول بالجهة.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن مصالح الشرطة العدليّة ببنزرت تولّت، عقب استشارة النيابة العمومية فتح بحث أمني بشأن تصريحات مصورة أوردها امام خطيب بالجهة على جداره الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، تتضمن حديثا يحرض على العنف والقتل، مشيرا الى انه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض.من جانبه، أكد المدير الجهوي للشؤون الدينية، سليم بن الشيخ، لـ(وات)، ان ادارته توجهت اليوم باستجواب للامام الخطيب المذكور حول تلك التصريحات المصورة، لافتا الى انها وإن كانت خارج سياق المسجد الا انها تبقى مخلة بالخطة المسجدية وبميثاق الائمة الخطباء الصادر عن وزارة الشؤون الدينية.وبيّن بن الشيخ، ان الادارة الجهوية للشؤون الدينية، قامت اليوم عقب الاستجواب، برفع الامر الى المصالح المركزية للوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه.