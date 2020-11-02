تأجيل النظر في قضية نبر الإرهابية إلى 11 جانفي 2021((حبيب الترخاني))

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قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل النظرفي قضية شهداء المؤسسة العسكرية الذين إغتالتهم عناصر إرهابية في حافلة بمنطقة نبر من ولاية الكاف إلى يوم 11 جانفي 2021.وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاسئتناف بتونس حبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم تأجيل النظر في هذه القضية بطلب من الدفاع، مضيفا أن القضية تشمل 16 متهما من بينهم 4 متهمين بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح.وكانت مجموعة ارهابية عمدت خلال شهر مارس 2014 إلى تنفيذ هجوم ارهابي على حافلة عسكرية بمنطقة نبر من ولاية الكاف مما اسفر عن استشهاد أربعة عسكريين وإصابة 9 اخرين.