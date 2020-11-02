صفاقس: غرفة التجارة تطلق سلسلة من اللقاءات الإعلامية الأسبوعية عن بعد حول تمويل المؤسسات صباح كل يوم أربعاء

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أعلنت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس عن إطلاقها لسلسلة لقاءات إعلامية أسبوعية جديدة عن بعد صباح كل يوم أربعاء تعنى بتمويل المؤسسات وتتناول الإمكانيات والآليات المتوفرة في هذا الباب وتقريبها من أصحاب المؤسسات والمستثمرين وباعثي المشاريع.وأوضحت الغرفة في بلاغ أصدرته مساء امس الأحد أن هذه السلسلة التي أطلقت عليها تسمية "تحصل على تمويلك" وتمتد على مساحة ساعة من الزمن، ستعرف خلال الأسبوع الجاري حلقتها الثانية التي ستخصص لتسليط الضوء على آلية صندوق الودائع والأمانات بعد أن انطلقت الأسبوع المنقضي بلقاء افتتاحي خصص لخط التمويل الفرنسي لتمويل المشاريع البيئية والإيكولوجية والطاقية "سانراف".وقد شهد هذا اللقاء الإعلامي الأول مشاركة العشرات من رجال الأعمال والإطارات بالمؤسسات والهياكل الاقتصادية انطلاقا من مقرات عملهم كما تم نقل فعاليات هذه التظاهرة مباشرة على المنصات الرسمية لغرفة التجارة والصناعة لصفاقس على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للغرفة.وتؤكد الغرفة على أهمية مثل هذه المبادرات في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد والذي يعرف انعكاسات وتأثيرات سلبية جراء جائحة "كورونا" نظرا لما يمكن أن تتيحه من فرص لتنشيط حركة الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وتجاوز حالة الركود الاقتصادي والأزمات التي تمر بها المؤسسات.