مدنين: حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وهي الثالثة خلال يومين وقريبا الانطلاق في اعتماد التحاليل السريعة للكشف عن الفيروس

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سجلت ولاية مدنين حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليلة امس الاحد لمسن (67 سنة) مقيم منذ فترة باحد مستشفيات الجهة، لتكون بذلك حالة الوفاة الثالثة التى يقع تسجيلها خلال يومين، وهو ما يرفع عدد الوفيات الى 26 حالة منذ ظهور الفيروس، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بالولاية زيد العنز.ولم تتلق الادارة الجهوية للصحة اليوم نتائج تحاليل جديدة لعدم اشتغال مخابر جزيرة جربة الثلاثة يوم الاحد، على ان يتم خلال هذا الاسبوع توزيع عدد من التحاليل السريعة على اقسام الاستعجالي لاعتماد هذه التقنية في الكشف والتقصي عن فيروس "كورونا" سواء لاعوان الصحة او المواطنين وخاصة من مخالطي مصابين او للحالات الاستعجالية الوافدة الى المستشفيات ودعا الى ضرورة التوجه نحو مراكز الرعاية الصحية والخطوط الامامية لكل حالة ظهرت عليها اعراض او خالطت مصابا بفيروس "كورونا" من اجل سرعة التقصي وكسر حلقات العدوى وللتخفيف على المستشفيات التي تبقى للحالات الاستعجالية الحرجة والدقيقة، حسب قوله.