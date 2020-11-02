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سوسة: تسجيل 04 وفيات و84 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 10:54 قراءة: 0 د, 45 ث
وات - أفادت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري ان الولاية سجلت امس الاحد 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الوفيات الى 139 حالة وفاة منذ إعادة فتح الحدود و151 حالة منذ ظهور الوباء.

وأضافت العذاري في تصريح ل(وات) ان ولاية سوسة سجلت كذلك امس الاحد 84 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها إصابتين لمواطنين وافدين من الخارج، وذلك من جملة 287 تحليلا أجريت اول امس السبت ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالجهة منذ إعادة فتح الحدود الى 5591 إصابة و5685 منذ انتشار الجائحة ووفق ذات المصدر فقد بلغ عدد المصابين الذين اتموا فترة الحجر الصحي 2725 مصابا سابقا بينما يبقى 2650 مصابا ب"كوفيد 19" تحت المراقبة الطبية وذلك الى جانب 127 مريضا من سوسة و13 مريضا من ولايات أخرى الذين تم ايواؤهم في مؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 42 مريضا يرقدون في اقسام الإنعاش، وفي المقابل بلغ عدد المتعافين من الفيروس 2878 متعافيا .

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