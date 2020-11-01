قابس: حالة وفاة و32 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

وات -

قال منسّق خلية اليقظة بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أنه قد تم تسجيل وفاة شخص بفيروس "كورونا" أصيل قابس الجنوبية ويبلغ من العمر 60 سنة وكان يشكو من أمراض مزمنة، مبينا أن عدد الوفايات بسبب الفيروس قد بلغ بالجهة 37 حالة وذلك منذ بداية ظهور الجائحة.وأوضح جبران، في تصريح لـ(وات)، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس، قد تلقت نتيجة 96 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 32 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة، تتوزع إلى 18 حالة بقابس الجنوبية، و08 حالات بقابس المدينة، و03 حالات بقابس الغربية، وحالة واحدة (01) بكل من غنوش ووذرف والمطوية.ولفت، في سياق متصل، الى أن العدد الجملي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد يقدر بـ2170 شخصا، تعافى منهم 1813 شخصا، ولايزال 357 يحملون الفيروس، 127 منهم بقابس الجنوبية.