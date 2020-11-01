مدنين: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا هي الثانية في يومين متتاليين

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توفي اليوم مصاب بفيروس كورونا هي حالة الوفاة الثانية بولاية مدنين التي اعلنت عليها الادارة الجهوية للصحة هذا اليوم بعد حالة تم تسجيلها مساء امس وفق مدير الصحة الوقائية زيد العنز.وتهم حالة الوفاة الاخيرة التي بها يرتفع عدد حالات الوفاة الى 25 حالة، مصابا من جزيرة جربة يبلغ من العمر 46 سنة اقام بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين منذ فترة ويعاني أمراضا اخرى.وحسب الدكتور زيد فان حالة وفاة اخرى يشتبه في اصابة صاحبها بفيروس كورونا في انتظار نتيجة ظهور نتيجة تحليل غدا لعيّنة رفعت منه مساء يوم امس.وللتذكير فان ولاية مدنين سجلت اليوم أعلى حصيلة في الاصابات بفيروس كورونا بعدد 36 اصابة جديدة منها 22 اصابة بجزيرة جربة رغم دخول حظر الجولان حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة وتنظيم عدة حملات امنية لفرض ارتداء الكمامات مع مخالفة غير الملتزمين بهذا الاجراء.