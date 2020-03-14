   Om Kalthoum - يا طول عذابي  

الشركة التونسيّة للملاحة تعلق رحلاتها البحريّة باتجاه مرسيليا وجنوة تونس 14 مارس 2020

Samedi 14 Mars 2020

Samedi 14 Mars 2020
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وات - أكّدت الشركة التونسيّة للملاحة، في بلاغ أصدرته، السبت، عن تعليق جميع رحلاتها البحريّة من وإلى مرسيليا وجنوة إبتداء من السبت وحتّى يوم 04 أفريل 2020.
ويأتي قرار الشركة تعليق نشاطها باتجاه هذه الموانىء في ظل المستجدات المتعلقة باتساع إنتشار فيروس كورونا في أوروبا و خاصّة إيطاليا وفرنسا.
يذكر أن تونس قرّرت اغلاق مجالها البحري بداية من مساء أمس، الجمعة، إلى غاية يوم 4 أفريل 2020، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي.
كما أعلن الفخفاخ عن عدّة إجراءات للتوقّي من الفيروس من ذلك تعليق جميع الرحلات الجويّة مع ايطاليا والابقاء على رحلة جويّة يوميّة واحدة مع فرنسا وأخرى أسبوعيّة مع اسبانيا وبريطانيا وألمانيا ومصر.


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199774

Kamelnet  (Tunisia)  |Samedi 14 Mars 2020 à 10h 30m |           
فرانسا في اسبوع ستصبح كايطاليا خطورة علاش موش من توا نغلق الرحلات منها واليها



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