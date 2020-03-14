السلطات الجهوية ببنزرت تقرر تعليق تنظيم الأسواق الأسبوعية إلى أجل لاحق

Samedi 14 Mars 2020



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وات

- أكد رئيس المجلس الجهوي للأمن، والي بنزرت، محمد قويدر، أنه تقرّر انطلاقا من يوم السبت، إيقاف كل أشكال تنظيم الأسواق الأسبوعية بكامل الجهة، وذلك إلى أجل لاحق سيتحدد وفق تطورات الوضع في علاقة بفيروس "كورونا" المستجد.وأضاف الوالي في تصريح لمراسل (وات) ببنزرت، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء تم إقراره بالتنسيق مع مختلف بلديات الجهة والمصالح الأمنية وبقية الهياكل المعنية الرسمية منها والمنظماتية وغيرها.كما لاحظ أنها تندرج في إطار الإلتزام بالتدابير والتوصيات المؤكدة المتخذة في إطار الخطط الوطنية والجهوية للتوقي من فيروس "كورونا" المستجد وضمان أقصى ظروف الأمان الصحي للمواطنين.