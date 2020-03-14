وزارة الصحّة: "النتيجة السلبية للتحاليل المخبرية الخاصّة بفيروس "كورونا" لا تُعفي من استكمال مدة الحجر الصحي"

Samedi 14 Mars 2020
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وات - أكّدت وزارة الصحّة، مساء يوم الجمعة، أن "النتيجة السلبية للتحاليل المخبرية، لا تُعفي من استكمال مُدّة الحجر الصحي المقدرة بـ 14 يوما وذلك بناء على المعطيات العلمية المحيّنة.
" وذكّرت الوزارة في بلاغ لها بأن "التحاليل المخبرية لتقصي فيروس "الكورونا" الجديد، لا تتم إلا بقرار طبي وتشمل الحالات المشتبهة الحاملة للأعراض من بين العائدين من المناطق الموبوءة، في حدود 14 يوما من تاريخ الدخول إلى تونس أو المخالطين المباشرين للحالات المؤكدة، ولو دون أعراض، في حدود المدة المذكورة بعد آخر اتصال بالحالة المؤكدة، دون سواها".
وات - أكّدت وزارة الصحّة، مساء يوم الجمعة، أن "النتيجة السلبية للتحاليل المخبرية، لا تُعفي من استكمال مُدّة الحجر الصحي المقدرة بـ 14 يوما وذلك بناء على المعطيات العلمية المحيّنة.
" وذكّرت الوزارة في بلاغ لها بأن "التحاليل المخبرية لتقصي فيروس "الكورونا" الجديد، لا تتم إلا بقرار طبي وتشمل الحالات المشتبهة الحاملة للأعراض من بين العائدين من المناطق الموبوءة، في حدود 14 يوما من تاريخ الدخول إلى تونس أو المخالطين المباشرين للحالات المؤكدة، ولو دون أعراض، في حدود المدة المذكورة بعد آخر اتصال بالحالة المؤكدة، دون سواها".
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