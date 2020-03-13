تطاوين: اتحاد الشغل واتحاد عمال تونس يساندان الإضراب الجهوي العام الاثنين المقبل في الجهة

Vendredi 13 Mars 2020



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وات

- دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين منظوريه وكل هياكله النقابية الى الانخراط في التحرك والعمل المشترك مع كل الفعاليات لإنجاح الإضراب الجهوي العام الذي أقره شباب الكامور، والمقرر ليوم الاثنين 16 مارس الجاري.وعبر الاتحاد في بلاغ، تحصل مراسل "وات" في الجهة على نسخة منه، عن تمسك المنظمة بتنفيذ كل ما ورد في اتفاق الكامور، واستكمال ما تبقى عالقا من نقاط، خاصة المتعلقة بصرف الثمانين مليون دينار سنويا للاستثمار والتنمية في الجهة، إضافة إلى الانتدابات في الشركات البترولية العاملة في الصحراء.كما أصدر الاتحاد الجهوي لعمال تونس في الجهة، برقية مماثلة دعا فيها إلى إنجاح الإضراب العام، وطالب باستحقاقات الجهة من خيراتها الطاقية من أجل التنمية والتشغيل.