بلدية أريانة تمنع "الشيشة" وتحدد عدد المدعوين عند إبرام عقود الزواج توقيا من فيروس "كورونا"

Vendredi 13 Mars 2020



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وات

- أصدرت بلدية اريانة، اليوم الجمعة، مذكرة الى أصحاب الفضاءات والمحلات العامة (المقاهي والمطاعم والمخابز)، دعت فيها الى منع استعمال النارجيلة "الشيشة" والتدخين عامة، واستخدام الكؤوس ذات الاستعمال الوحيد المطابق لمواصفات حفظ الصحة، وتحديد عدد المدعوين عند ابرام عقود الزواج، واتباع شروط حفظ الصحة والنظافة للتوقي من فيروس "كورونا" الجديد.وحسب ما افاد به كاهية مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية اريانة، عصام الماجري، صحفية (وات) فقد" انطلقت فرق المراقبة المشتركة بين ادارة حفظ الصحة بالبلدية، والشرطة البيئية، والشرطة البلدية، والادارة الجهوية للصحة بأريانة، في الزيارات الميدانية للفضاءات العامة، والمحلات المفتوحة للعموم، لاسيما المقاهي، والمطاعم، والمخابز، لتحسيس أصحابها بأهمية الالتزام بقواعد حفظ الصحة والنظافة، على غرار تركيز آلة تعقيم بمداخل المحلات، وتوفير أزياء نظيفة ولائقة، وقفازات، واغطية للرأس للعملة، الى جانب توفير مستلزمات التنظيف والتعقيم واستعمالها بانتظام لتطهير الارضيات، ومقابض الابواب، والطاولات، ودورات المياه.وأشار الماجري ايضا الى التنصيص على "وجوب اقرار مساحة متر بين الطاولات وتهوئة المحلات، وتكليف عون خاص للقيام بالاستخلاص، مع ابعاد الخبز والمنتجات الغذائية عن اللمس، وتركها بعيدا عن متناول الحرفاء".وتأتي هذه الاجراءات، حسب المسؤول البلدي، في إطار التدابير المعتمدة للتوقي من فيروس "كورونا"، حيث أكد أن حملة المراقبة ستتواصل حتى اشعار اخر، على ان يتم تقييم الانشطة الرقابية انطلاقا من يوم السبت القادم 21 مارس 2020 عبر النظر في مدى التزام اصحاب الفضاءات العامة بالقرارات المتخذة، مع اقرار مخالفات تصل الى حد غلق المحل في صورة عدم الامتثال لشروط حفظ الصحة والنظافة.يشار الى أن عمليات المراقبة تتم من قبل المصالح البلدية الصحية بالاشتراك مع الادارة الجهوية للصحة في مختلف الدوائر التابعة لبلدية اريانة بمعدل فريق لكل دائرتين بلديتين يوميا، مع توزيع مطويات تحسيسية لتطبيق مقتضيات النظافة وحفظ الصحة بكافة الفضاءات والمحلات العامة.