النائبة نعيمة المنصوري عن حزب قلب تونس تتراجع عن استقالتها من كتلة الحزب

Vendredi 13 Mars 2020



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وات

- أودعت اليوم الجمعة النائب نعيمة المنصوري عن حزب قلب تونس مراسلة بمكتب رئاسة مجلس النواب تضمنت تراجعها عن مطلب الاستقالة وذلك بعد أن ورد اسمها في قائمة النواب المستقيلين عن الكتلة.واوضح حزب قلب تونس في بلاغ ، أنه بهذه المراسلة تكون نعيمة المنصوري النائب عن ولاية مدنين قد تراجعت عن استقالتها وبقيت ضمن كتلة حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب.وكان النائب حسان بالحاج ابراهيم قد تراجع البارحة عن إستقالته بصفة رسمية.يذكر ان المكتب السياسي لحزب قلب تونس، قرر إحالة ملف الاستقالات العلنية التي قدّمها عدد من نواب الحزب إلى رئاسة البرلمان (11 نائبا)، على أنظار المجلس الوطني للحزب والأيام البرلمانية والتي ستعقد يومي 14 و15 مارس الجاري.يذكر أن 11 نائبا عن كتلة حزب قلب تونس، كانوا تقدموا الثلاثاء الماضي إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، بمطلب استقالة من الكتلة النيابية للحزب.وتضمّنت وثيقة مطلب الإستقالة، رضا شرف الدين وحاتم المليكي وخالد قسومة ونعيمة المنصوري وأميرة شرف الدين وصفاء الغريبي وسهير العسكري ومريم اللغماني وسميرة بن سلامة وحسان بلحاج ابراهيم وعماد أولاد جبريل.وكان حزب قلب تونس حل ثانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 38 مقعدا في البرلمان ولم تمنح كتلته ثقتها لحكومة إلياس الفخفاخ في الجلسة العامة للبرلمان يوم 26 فيفري الماضي.