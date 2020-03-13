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الرئيس الجزائري يؤجل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها إلى تونس يومي 16 و17 مارس الجاري

Vendredi 13 Mars 2020

Vendredi 13 Mars 2020
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وات - تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، أعلن فيها عن تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها إلى تونس يومي 16 و 17 مارس الجاري.

وأفاد الرئيس الجزائري، بأن هذا التأجيل يأتي نتيجة الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية، مؤكدا حرصه على تأدية هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الدقيق الذي يعيشه العالم بأسره، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


كما تناولت المحادثة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والإرادة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات.

كما تم التطرق بالمناسبة، إلى الوضع الإقليمي في المنطقة، وإلى تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة في ما يتعلق بالأزمة الليبية الراهنة، وضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي لتجاوزها.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، كان قرر في اجتماعه الدوري أمس الخميس بقصر باردو، عقد جلسة عامة ممتازة يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، لاستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي سيلقي خطابا أمام المجلس.

  
  
  

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