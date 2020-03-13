العزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما اجباري للوافدين على تونس من كل بلدان العالم دون استثناء

Vendredi 13 Mars 2020
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وات - كشف المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة، اليوم الجمعة، أن العزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما اجباري لكل المسافرين الوافدين على تونس من جميع بلدان العالم دون استثناء، وذلك توقيا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح حمودة في تصريح لـ"وات" أن قرار تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة حوالي أسبوعين على الوافدين على أراضيها القادمين من جميع بلدان العالم دون استثناء جاء إثر إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "المستجد" "جائحة عالمية"، مبينا ان هذا القرار يهدف الى التصدي لأي أخطار لتسرب العدوى بعد تفشي الفيروس في عديد الدول.
وأشار الى ان تصنيف فيروس "كورونا" المستجد "جائحة عالمية"، من قبل منظمة الصحة العالمية يعني أنه وباء عالمي يشمل كافة أنحاء العالم ويفرض على كل البلدان تطبيق إجراء العزل الصحي الذاتي لمدة 14 على كافة المسافرين الوافدين عليها.
ويبلغ العدد الجملي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد 13 حالة في تونس دون تسجيل أية حالة وفاة إلى حد الآن، وفق ما تم الاعلان عنه مساء أمس الخميس.
وأفاد حمودة ان المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بصدد تلقي العلاج اللازم، مشيرا الى ان مصابين اثنين تم إيواؤهما بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة حالتهما خطرة لكن تبقى إمكانية نجاتهما واردة بنسبة 50 بالمائة.
ودعا المدير العام للرعاية الصحية الأساسية الى الالتزام بشروط حفظ الصحة والنظافة وتجنب الاحتشاد في الأماكن العامة والحد من ارتياد المقاهي التي تشهد تفشيا للتدخين.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت يوم الاربعاء الماضي فيروس "كورونا "المستجد "جائحة عالمية"، بالنظر الى الزيادة المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين في عدد حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين بـ 13ضعفا وزيادة عدد البلدان المتضررة ثلاثة أضعاف.
وقال المدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غبريسوس، خلال مؤتمر صحفي إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس "كورونا" يشكل وباء، مضيفا إننا "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة).
لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".
وات - كشف المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة، اليوم الجمعة، أن العزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما اجباري لكل المسافرين الوافدين على تونس من جميع بلدان العالم دون استثناء، وذلك توقيا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح حمودة في تصريح لـ"وات" أن قرار تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة حوالي أسبوعين على الوافدين على أراضيها القادمين من جميع بلدان العالم دون استثناء جاء إثر إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "المستجد" "جائحة عالمية"، مبينا ان هذا القرار يهدف الى التصدي لأي أخطار لتسرب العدوى بعد تفشي الفيروس في عديد الدول.
وأشار الى ان تصنيف فيروس "كورونا" المستجد "جائحة عالمية"، من قبل منظمة الصحة العالمية يعني أنه وباء عالمي يشمل كافة أنحاء العالم ويفرض على كل البلدان تطبيق إجراء العزل الصحي الذاتي لمدة 14 على كافة المسافرين الوافدين عليها.
ويبلغ العدد الجملي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد 13 حالة في تونس دون تسجيل أية حالة وفاة إلى حد الآن، وفق ما تم الاعلان عنه مساء أمس الخميس.
وأفاد حمودة ان المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بصدد تلقي العلاج اللازم، مشيرا الى ان مصابين اثنين تم إيواؤهما بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة حالتهما خطرة لكن تبقى إمكانية نجاتهما واردة بنسبة 50 بالمائة.
ودعا المدير العام للرعاية الصحية الأساسية الى الالتزام بشروط حفظ الصحة والنظافة وتجنب الاحتشاد في الأماكن العامة والحد من ارتياد المقاهي التي تشهد تفشيا للتدخين.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت يوم الاربعاء الماضي فيروس "كورونا "المستجد "جائحة عالمية"، بالنظر الى الزيادة المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين في عدد حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين بـ 13ضعفا وزيادة عدد البلدان المتضررة ثلاثة أضعاف.
وقال المدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غبريسوس، خلال مؤتمر صحفي إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس "كورونا" يشكل وباء، مضيفا إننا "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة).
لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".
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