وزارة المالية تدعو الى ايداع التصاريح في القباضات قبل الآجال القصوى توقيّا من الكورونا

Vendredi 13 Mars 2020
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وات - دعت وزارة المالية كافة المطالبين بالآداء إلى المبادرة بإيداع تصاريحهم بالقباضات المالية ابتداء من يوم الجمعة 13 مارس 2020، لتجنّب الاكتظاظ بشبابيك القباضات المالية لما تمثله التجمعات البشرية من خطورة وللحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وحثّت الوزارة، في بلاغ أصدرته الجمعة، على عدم انتظار الآجال القصوى المعهودة لإيداع التصاريح بالقباضات والمتمثلة في: - 16 مارس: بالنسبة للتصاريح الشهرية للأشخاص الطبيعيين، - 25 مارس: بالنسبة للتصاريح السنوية للضريبة على الشركات، - 28 مارس: بالنسبة للتصاريح الشهرية للأشخاص المعنويين، - 05 أفريل: خلاص معاليم الجولان.
وطالبت الوافدين الى القباضات بضرورة ترك مسافة متر واحد على الأقل فيما بينهم، من جهة، ومع الموظفين في الشبابيك من جهة أخرى في صورة عدم توفر حواجز بلورية.
وأكدت الوزارة، بالمناسبة، إلى أهميّة الإنخراط الطوعي بمنظومة التصريح عن بعد.
وات - دعت وزارة المالية كافة المطالبين بالآداء إلى المبادرة بإيداع تصاريحهم بالقباضات المالية ابتداء من يوم الجمعة 13 مارس 2020، لتجنّب الاكتظاظ بشبابيك القباضات المالية لما تمثله التجمعات البشرية من خطورة وللحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وحثّت الوزارة، في بلاغ أصدرته الجمعة، على عدم انتظار الآجال القصوى المعهودة لإيداع التصاريح بالقباضات والمتمثلة في: - 16 مارس: بالنسبة للتصاريح الشهرية للأشخاص الطبيعيين، - 25 مارس: بالنسبة للتصاريح السنوية للضريبة على الشركات، - 28 مارس: بالنسبة للتصاريح الشهرية للأشخاص المعنويين، - 05 أفريل: خلاص معاليم الجولان.
وطالبت الوافدين الى القباضات بضرورة ترك مسافة متر واحد على الأقل فيما بينهم، من جهة، ومع الموظفين في الشبابيك من جهة أخرى في صورة عدم توفر حواجز بلورية.
وأكدت الوزارة، بالمناسبة، إلى أهميّة الإنخراط الطوعي بمنظومة التصريح عن بعد.
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