صفاقس: أخذ جملة من الاحتياطات على مستوى طاقة الاستيعاب في المستشفيات تحسبا لتطور الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس "كورونا"

Vendredi 13 Mars 2020



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وات

- اتخذت السلط الطبية الجهوية في ولاية صفاقس جملة من الاحتياطات على مستوى طاقة الاستيعاب في المستشفيات ودعم قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 04، تحسبا لتطور الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد فضلا عن جملة الإجراءات الاحترازية الأخرى في علاقة بمخزون المستلزمات المستعملة في التوقي من العدوى ومواد ووسائل التعقيم.وقال رئيس قسم الأمراض الصدرية والحساسية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر وعميد كلية الطب بصفاقس سامي كمون في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة، إنه يمكن رفع طاقة استيعاب القسم عند الاقتضاء وفي حال تطور الحالة الوبائية إلى 60 سريرا مجهزة بالآلات اللازمة، ولا سيما آلات المساعدة على التزود بالاكسيجين، وذلك بالنسبة للحالات التي يشكو أصحابها من ضيق في التنفس.وأكد كمون أن الاستعدادات لهذه الوضعية اتخذت منذ أسابيع، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالوقاية والعزل الصحي في المنازل واحترام قواعد الصحة العامة ولا سيما استعمال المناديل الورقية عند العطس والسعال قبل إلقائها بسلة المهملات مع الغسل المتكرر لليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية في كل مرة.يذكر أن قسم الأمراض الصدرية والحساسية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر كانت له تجربة ناجحة في معالجة المصابين بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) في سنة 2009 وتمكن من الإحاطة الطبية اللازمة بالمرضى وبالإطار الطبي وشبه الطبي الذي امن المعالجة والذي تم تامين وحدة إقامة له بذات القسم.كما تم وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة علي العيادي، تخصيص خمسة أسرة في قسم الإنعاش الطبي لاستقبال المصابين المحتملين بفيروس "كورونا" ممن تستوجب حالتهم الإنعاش، علما وان الجهة لم تسجل الى اليوم اية حالة إصابة.جدير بالذكر أنه يمكن الاستعانة بأسرة في قاعات الإنعاش للمصحات الخاصة في صورة انتشار الفيروس، وفق ما كانت نبهت إليه كاهية مدير القطاع الخاص بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس هاجر حشيشة جلولي، خلال حلقة تكوينية جمعتها الخميس برؤساء المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالجهة.من جهة أخرى، صرح والي صفاقس أنيس الوسلاتي ل(وات) أنه تم إسداء التعليمات للمصالح الصحية لدعم قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 04 بالعنصر البشري الذي يعد نقطة ضعف هذا القسم الذي يتولى الإحاطة بالمشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" من حيث النقل والمتابعة الطبية، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم الاستنجاد بموارد كلية الطب لتسديد هذا النقص علما وأن القسم يمتلك الوسائل اللوجيستية اللازمة ولا سيما سيارات الإسعاف المجهزة طبيا.وبحسب ما أفاد به الرئيس المدير العام للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة منذر العابد، الذي يعود له قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 04 بالنظر، فإن هذا القسم "يشتغل ويواصل القيام بالتحاليل اللازمة وما أنيط بعهدته من مهام بالإمكانيات التي يمتلكها".