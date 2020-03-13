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سوسة: تعليق انتصاب " سوق الاحد " بسوسة و" سوق السبت" بحمام سوسة في اطار التوقي من فيروس "كورونا"

Vendredi 13 Mars 2020

Vendredi 13 Mars 2020
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وات - تم مساء امس الخميس خلال اجتماع مجلس بلدية سوسة، اتخاذ قرار تعليق انتصاب السوق الاسبوعية "سوق الاحد" هذا الأسبوع، وقد تم التصويت بالإجماع على هذا القرار في اطار الاجراءات الوقائية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفق ما افاد به المستشار البلدي مجدي بن غزالة (وات).

كما قررت رئيسة بلدية حمام سوسة اليوم الجمعة غلق السوق الأسبوعية "سوق السبت" بداية من هذا الأسبوع والى تاريخ لاحق وذلك بعد استشارة المجلس البلدي والسلط المعنية، وهو اجراء يندرج بدوره في اطار التوقي من اخطار الإصابة بفيروس كورونا وسعيا للحد من انتشاره.
جدير بالذكر، ان السوقين الاسبوعيتين عادة ما يشهدان اقبالا كبيرا من قبل التجار المنتصبين بهما ومن المواطنين على حد السواء.


  
  
  

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