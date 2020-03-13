مدنين: 50 شخصا يخضعون لاجراء العزل الذاتي بعد عودتهم من دول اوروبية دون تسجيل اية اعراض لفيروس "كورونا"

Vendredi 13 Mars 2020



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وات

- يخضع 50 شخصا بولاية مدنين حاليا لاجراء العزل الصحي الذاتي وهم من العائدين جوا وبحرا من دول اوروبية، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز الذي اكد انه لم تظهر عليهم علامات الاصابة بفيروس "كورونا".واوضح العنز ل(وات) انهم يخضعون للعزل الصحي الذاتي للتوقي ولحماية محيطهم، وبين انه تتواصل متابعتهم باستمرار ودعوتهم لاحترام شروط العزل، وشدد على ضرورة الوعي باهمية الاتصال عند ظهور اية علامة من علامات الاصابة بالفيروس، حتى يقع اخضاعهم للتحليل واتخاذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.وثمن دور المواطن الذي يتواصل مع المصالح الصحية للاعلام عن وجود حالات قد تكون مشتبهة لعودتها من بلدان موبوءة وهو ما جعل هذا العدد من الاشخاص الموضوعين في العزل الصحي الذاتي في ارتفاع بالجهة بعد ان غادرت مجموعة اولى الحجر الذاتي دون تاكيد اية حالة مصابة ب"الفيروس".