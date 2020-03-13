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اتحاد الفلاحة يشدد على تجنّب اللهفة للحد من الإحتكار واستغلال أوضاع انتشار كورونا

Vendredi 13 Mars 2020

Vendredi 13 Mars 2020
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وات - شدّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ أصدره، الجمعة، على ضرورة تجنّب اللهفة للحد من مظاهر الإحتكار والمضاربة واستغلال هذه الأوضاع.
وأكّدت التزام كافّة المنتجين بمواصلة العمل لتأمين تزويد الأسواق، وذلك اثر تسجيل حالات اصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ في تونس.

وأشار اتحاد الفلاحة إلى توفر كميات المنتوجات الفلاحية (خضر وغلال وألبان ولحوم حمراء ودواجن... ) اللازمة لتلبيات كل الحاجيات.

كما دعا كافة المنتجين في البرّ والبحر الى التوقي من فيروس "كورونا" وذلك بتجنب ارتياد الأماكن المكتظة على غرار المقاهي وتفادي التجمعات ضمانا لسلامتهم واتباع وتطبيق توصيات السلط الصحيّة المعنيّة.

  
  
  

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