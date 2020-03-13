درجات الحرارة في ارتفاع اليوم وتنخفض السبت

Vendredi 13 Mars 2020



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وات

- يتسم الطقس، الجمعة، بظهور ضباب محلي في الصباح ثم يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق.تهب الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية بعد الظهر وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال.البحر قليل الاضطراب بالشمال وبخليج قابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.ودرجات الحرارة في ارتفاع حيث تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة و تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية.وينتظر أن يكون الطقس غدا، السبت 14 مارس 2020، مغيما في أغلب الجهات ثم تتكاثف السحب أحيانا بالشمال مع نزول بعض الأمطار الضعيفة بعد الظهر بمناطق أقصى الشمال .تهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.وتشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة بالشمال بجهة الساحل وبالمرتفعات الغربية وبين 24 و 29 درجة ببقية المناطق.