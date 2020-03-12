أريانة: ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى ثلاث إصابات منها إصابتان محليتان

Jeudi 12 Mars 2020



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وات

- ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا بولاية أريانة إلى ثلاث إصابات، بعد تسجيل إصابتين محليتين مؤكدتين، اليوم الخميس، وفق ما أفادت به مصادر طبية بالجهة، صحفية "وات".وأضافت ذات المصادر أن الشخص الوافد من مصر، والذي تأكدت إصابته بفيروس "كورونا"، نقل العدوى إلى اثنين من أقاربه، وهو ما تأكد بعد أن تم منذ يوم أمس الاربعاء إخضاع أفراد عائلته رفقة نحو 72 شخصا من الذين ثبت اختلاطه بهم من إقليم تونس الكبرى، إلى التحاليل ذات العلاقة، حيث تبين إصابة زوجته بالعدوى، رغم أنها لا تحمل أية علامات للفيروس المعروفة لاسيما الحمى والسعال.هذا، وقد سجلت صحة المواطن التونسي المصاب بولاية أريانة تحسنا ملحوظا، حيث يواصل الحجر الصحي الذاتي بمنزله، ووصفت حالته ب"المستقرة"، في حين تم إخضاع اثنين من أقاربه للعزل الصحي، مع مواصلة الاجراءات الوقائية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حسب نفس المصادر الطبية.ويشار إلى أن 11 شخصا ممن خضعوا للعزل الصحي بالجهة (خمسة أفراد من عائلة واحدة بالمنيهلة، وستة أفراد من عائلة واحدة بأريانة المدينة)، قد أنهوا اليوم الخميس 12 مارس 2020 فترة العزل، دون أن تظهر عليهم أية علامات للإصابة بالفيروس، وفق ذات المصادر.