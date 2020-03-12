تحوير جزئي لحركة جولان المترو رقم 2 بين محطتي 10 ديسمبر والمحطة النهائية باريانة

Jeudi 12 Mars 2020
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وات - أعلنت شركة النقل بتونس، الخميس، ان حركة جولان المترو رقم 2 ستكون على سكة واحدة بين محطتي 10 ديسمبر والمحطة النهائية باريانة بداية من يوم السبت 14 مارس 2020 على الساعة الخامسة مساءا الى غاية يوم السبت 28 مارس 2020 على الساعة الخامسة صباحا.
وأرجعت الشركة، في بلاغ لها، هذا الاجراء الى الاشغال المزمع القيام بها بمفترق السكة الحديدية لخط المترو رقم 2 وتحديدا على مستوى شارع الهادي كراي بأريانة (قبل محطة المترو مدينة العلوم للخط رقم 2) والتي سيتم على اثرها غلق المفترق من الجهتين على مستوى السكة الحديدية وستشهد حركة مرور السيارات تحويرا جزئيا.
وبالنسبة للقادمين من محطة 10 ديسمبر في اتجاه شارع الارض، ستكون الحركة عادية عبر شارع الهادي كراي اما بالنسبة للقادمين من شارعي الاستقلال و14 جانفي 2011 في اتجاه شارع الارض، فيمكنهم المرور عبر شارع الهادي كراي في اتجاه 10 ديسمبر ثم الدوران على مستوى كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
وات - أعلنت شركة النقل بتونس، الخميس، ان حركة جولان المترو رقم 2 ستكون على سكة واحدة بين محطتي 10 ديسمبر والمحطة النهائية باريانة بداية من يوم السبت 14 مارس 2020 على الساعة الخامسة مساءا الى غاية يوم السبت 28 مارس 2020 على الساعة الخامسة صباحا.
وأرجعت الشركة، في بلاغ لها، هذا الاجراء الى الاشغال المزمع القيام بها بمفترق السكة الحديدية لخط المترو رقم 2 وتحديدا على مستوى شارع الهادي كراي بأريانة (قبل محطة المترو مدينة العلوم للخط رقم 2) والتي سيتم على اثرها غلق المفترق من الجهتين على مستوى السكة الحديدية وستشهد حركة مرور السيارات تحويرا جزئيا.
وبالنسبة للقادمين من محطة 10 ديسمبر في اتجاه شارع الارض، ستكون الحركة عادية عبر شارع الهادي كراي اما بالنسبة للقادمين من شارعي الاستقلال و14 جانفي 2011 في اتجاه شارع الارض، فيمكنهم المرور عبر شارع الهادي كراي في اتجاه 10 ديسمبر ثم الدوران على مستوى كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
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Par:Mahdibey ( )
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