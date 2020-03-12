   Om Kalthoum - حكم علينا الهوى  

تحوير جزئي لحركة جولان المترو رقم 2 بين محطتي 10 ديسمبر والمحطة النهائية باريانة

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 0 د, 46 ث

وات - أعلنت شركة النقل بتونس، الخميس، ان حركة جولان المترو رقم 2 ستكون على سكة واحدة بين محطتي 10 ديسمبر والمحطة النهائية باريانة بداية من يوم السبت 14 مارس 2020 على الساعة الخامسة مساءا الى غاية يوم السبت 28 مارس 2020 على الساعة الخامسة صباحا.

وأرجعت الشركة، في بلاغ لها، هذا الاجراء الى الاشغال المزمع القيام بها بمفترق السكة الحديدية لخط المترو رقم 2 وتحديدا على مستوى شارع الهادي كراي بأريانة (قبل محطة المترو مدينة العلوم للخط رقم 2) والتي سيتم على اثرها غلق المفترق من الجهتين على مستوى السكة الحديدية وستشهد حركة مرور السيارات تحويرا جزئيا.


وبالنسبة للقادمين من محطة 10 ديسمبر في اتجاه شارع الارض، ستكون الحركة عادية عبر شارع الهادي كراي اما بالنسبة للقادمين من شارعي الاستقلال و14 جانفي 2011 في اتجاه شارع الارض، فيمكنهم المرور عبر شارع الهادي كراي في اتجاه 10 ديسمبر ثم الدوران على مستوى كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

  
  
  

cadre-ad48cbe1e5f7b410612b46a6ce6e8c0f-2020-03-12 17:58:45






0 de 0 commentaires pour l'article 199682



En continu

الخميس 12 مارس 2020 | 17 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
14°
 14° % 67 :الرطــوبة
تونــس 12°
1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
14°-1225°-1219°-1118°-1021°-11
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Om Kalthoum - حكم علينا الهوى
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199682|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires