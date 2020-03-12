النائب حسان بلحاج ابراهيم عن حزب قلب تونس يتراجع عن استقالته من كتلة الحزب

Jeudi 12 Mars 2020



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وات

- أودع اليوم الخميس، النائب حسان بالحاج إبراهيم عن حزب قلب تونس، مراسلة بمكتب رئاسة مجلس النواب تضمنت تراجعه عن مطلب الاستقالة، وذلك بعد أن ورد اسمه في قائمة النواب المستقيلين عن الكتل.وأوضح حزب قلب تونس في بلاغ له ، أنه بهذه المراسلة يكون حسان إبراهيم النائب عن ولاية منوبة قد تراجع عن استقالته، وبقي ضمن كتلة الحزب بمجلس نواب الشعب.وكان المكتب السياسي لحزب قلب تونس، قرر إحالة ملف الاستقالات العلنية التي قدّمها عدد من نواب الحزب إلى رئاسة البرلمان (11 نائبا)، على أنظار المجلس الوطني للحزب والأيام البرلمانية والتي ستعقد يومي 14 و15 مارس الجاري.يذكر أن 11 نائبا عن كتلة حزب قلب تونس، كانوا تقدموا أول أمس الثلاثاء إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، بمطلب استقالة من الكتلة النيابية للحزب.وتضمّنت وثيقة مطلب الإستقالة، رضا شرف الدين وحاتم المليكي وخالد قسومة ونعيمة المنصوري وأميرة شرف الدين وصفاء الغريبي وسهير العسكري ومريم اللغماني وسميرة بن سلامة وحسان بلحاج ابراهيم وعماد أولاد جبريل.وكان حزب قلب تونس حل ثانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 38 مقعدا في البرلمان ولم تمنح كتلته ثقتها لحكومة إلياس الفخفاخ في الجلسة العامة للبرلمان يوم 26 فيفري الماضي.