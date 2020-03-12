   Om Kalthoum - حب ايه  

مدنين: تأجيل النظر في قضية اعتداء عوني أمن بجربة سنة 2014 على الناشطة الحقوقية الراحلة لينا بن مهني إلى 4 جوان القادم

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 1 د, 15 ث

وات - قضت المحكمة الابتدائية بمدنين، اليوم الخميس، بتأجيل النظر في قضية الناشطة الحقوقية الراحلة، لينا بن مهني، إلى جلسة يوم 4 جوان المقبل، وذلك بوصفها متضررة في واقعة ترجع أطوارها إلى سنة 2014 وتتمثل في تعرضها للاعتداء بالعنف من طرف عوني أمن بمنطقة الأمن بجربة، وفق ما أفاد به عضو لجنة الدفاع، مهدي بن حمودة.

وأوضح بن حمودة، خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس بالشراكة مع الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، أنه تم تأجيل القضية للترافع فيها تأخيرا نهائيا، ولاعادة استدعاء المتهمين وسعي النيابة العمومية الى احضارهما، ومراسلة وزارة الداخلية لتقديم واضافة نسخة قانونية من تقرير التفقد.
وأضاف أن الجلسة دارت سريا مع السماح لعائلة المتضررة واصدقائها بالحضور، وتم خلالها الاستماع الى والديها، ولمطالب لجنة الدفاع، واصفا تعامل المحكمة في التعاطي مع الملف بالجيد، بما يثبت كفاءة عليا في تسيير الجلسة وسعي القضاء الى بلوغ نموذج محاكمة عادلة، وفق تعبيره.


ومن جهته، اعتبر نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مختار الطريفي، أن موقف القضاء في هذه الجلسة الرابعة لقضية الفقيدة لينا بن مهني كان متميزا عن الجلسات السابقة التي كان متقاعسا فيها، ليثبت اليوم قدرته على إصدار أحكام تحضيرية هامة، في اتجاه إعادة مسار العدالة الى مجراه، مثمّنا مردود القضاء وحرصه على توفير الظروف المناسبة لمحاكمة عادلة، وفي ذلك مؤشر ايجابي في تغيير الاداء القضائي اليوم.
يذكر أن وقائع القضية تعود الى أوت 2014 عندما تعرضت الفقيدة لينا بن مهني ووالدها الى اعتداء بمنطقة الامن الوطني بجربة تقدما إثره بشكاية، إلا أنه لم تصدر اية احكام بشأن هذه القضية رغم الجلسات المتعاقبة.

  
  
  

cadre-a4ee0acc3ff7876172bb267958b4b7a7-2020-03-12 17:26:32






0 de 0 commentaires pour l'article 199678



En continu

الخميس 12 مارس 2020 | 17 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
21°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
21°-1124°-1219°-1118°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Om Kalthoum - حب ايه
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199678|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires