الرابطة المحترفة الثانية - تاجيل مقابلات الجولة الخامسة ايابا الى يومي 21 و22 مارس الجاري

Jeudi 12 Mars 2020
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وات - قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تاجيل مقابلات الجولة الخامسة ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة ليومي 18 و19 مارس الجاري الى يومي السبت والاحد 21 و22 مارس الجاري .
وات - قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تاجيل مقابلات الجولة الخامسة ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة ليومي 18 و19 مارس الجاري الى يومي السبت والاحد 21 و22 مارس الجاري .
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Par:AlHawa (Germany )
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