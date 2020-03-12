   Om Kalthoum - حب ايه  

الرابطة المحترفة الثانية - تاجيل مقابلات الجولة الخامسة ايابا الى يومي 21 و22 مارس الجاري

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 0 د, 10 ث

وات - قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تاجيل مقابلات الجولة الخامسة ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة ليومي 18 و19 مارس الجاري الى يومي السبت والاحد 21 و22 مارس الجاري .


  
  
  

cadre-5724c7a4c13e92eb1a3b11b786bdcfbb-2020-03-12 16:34:11






0 de 0 commentaires pour l'article 199667



En continu

الخميس 12 مارس 2020 | 17 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
21°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
21°-1124°-1219°-1118°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Om Kalthoum - حب ايه
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199667|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires