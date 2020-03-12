التمديد في موسم النخفيضات الشتوية 2020 الى موفى شهر مارس

Jeudi 12 Mars 2020



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وات

- سيتم التمديد في فترة موسم التخفيضات الشتوية 2020 بخمسة عشر يوما اضافية ليتواصل الى غاية موفى شهر مارس 2020، وفق ما أعلنت عنه الغرفة النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل، في بلاغ أصدرته الخميس.وأعلمت الغرفة (التابعة لمنظمة الأعراف) كافّة التجّار أنّ التمديد في فترة التخفيضات الموسمية، سيتم بالتنسيق مع وزارة التجارة، بهدف تنشيط الحركة التجارية بمختلف الولايات وخاصة بولايات تونس الكبرى الى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطن وتكريس مبدأ التحكم في الأسعار.