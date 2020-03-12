   Om Kalthoum - حكم علينا الهوى  

التمديد في موسم النخفيضات الشتوية 2020 الى موفى شهر مارس

Jeudi 12 Mars 2020

Jeudi 12 Mars 2020
قراءة: 0 د, 23 ث

وات - سيتم التمديد في فترة موسم التخفيضات الشتوية 2020 بخمسة عشر يوما اضافية ليتواصل الى غاية موفى شهر مارس 2020، وفق ما أعلنت عنه الغرفة النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل، في بلاغ أصدرته الخميس.

وأعلمت الغرفة (التابعة لمنظمة الأعراف) كافّة التجّار أنّ التمديد في فترة التخفيضات الموسمية، سيتم بالتنسيق مع وزارة التجارة، بهدف تنشيط الحركة التجارية بمختلف الولايات وخاصة بولايات تونس الكبرى الى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطن وتكريس مبدأ التحكم في الأسعار.


  
  
  

cadre-eaec723959426b15f2fa92a8f8f9ff81-2020-03-12 18:08:40






0 de 0 commentaires pour l'article 199651



En continu

الخميس 12 مارس 2020 | 17 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
14°
 14° % 67 :الرطــوبة
تونــس 12°
1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
14°-1225°-1219°-1118°-1021°-11
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Om Kalthoum - حكم علينا الهوى
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199651|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires