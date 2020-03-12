توقيا من فيروس "الكورونا" هيئة المحامين تقترح عددا من الاجراءات بخصوص سير الجلسات و الاعمال القضائية

Jeudi 12 Mars 2020



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وات

- قدمت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عددا من المقترحات بخصوص سير الجلسات و الاعمال القضائية والاحتياطات الضرورية للتوقي من وباء "الكورونا" وجهتها إلى المجلس الاعلى للقضاء وذلك دعما للمجهود الوطني للتوقّي من هذا الوباء .ودعت الهيئة في مراسلة وجهتها الى المجلس الى منع دخول المحكمة على الفضوليين الوافدين عليها دون موجب الى جانب الاكتفاء باحضار المتهمين الموقوفين فقط وتاجيل قضايا المحالين بحالة سراح وارجاء البت في القضايا الاعتراضية من حيث الشكل الى جانب استثناء احضار المتهمين الموقوفين من كان في سفر باحدى الدول الموبوءة .وبخصوص الجلسات في القضايا المدنية والاستعجالية والشغلية والتجارية دعت هيئة المحامين الى منع دخول الاشخاص وتاخير القضايا التي لم يكلف فيها احد اطراف الدعوى محاميا ودعم مجهود الدولة في التوقي من مخاطر العدوى وذلك بتعقيم المحاكم وتركيز موزعات السوائل المعقمة بمدخل المحاكم.وعبرت الهيئة عن استعدادها لدعم هذا المجهود ماديا ولوجيستيا في تركيز الموزعات المذكورة والسوائل والانطلاق في حملة توعوية وتحسيسية بتوزيع المطويات والمعلقات بالمحاكم الى جانب اقتراح تركيز وحدات الحرارة عن بعد بالمحاكم الكبرى على الاقل .