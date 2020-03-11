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اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الوقائيّة داخل الوحدات السجنيّة والإصلاحيّة، توقّيا من فيروس "كورونا"

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - أعلنت الهيئة العامّة للسجون والإصلاح، مساء اليوم الأربعاء، عن اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الوقائيّة، داخل الوحدات السجنيّة والإصلاحيّة، للتوقيّ من فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنه تمّ العمل على اقتناء آلات قيس الحرارة الرقميّة عن بعد وتوفير مستلزمات ومعدات النظافة وحفظ الصحّة والقيام بعمليات تطهير جميع الفضاءات والمرافق السجنيّة ووسائل النقل، بصفة دوريّة ومنتظمة.


كما أشارت إلى أنّه تمّ كذلك تكثيف حملات التثقيف الصحّي ووضع المعلّقات الإرشاديّة، بكامل الفضاءات والمرافق، والتنسيق الدوري مع المندوبيات الجهويّة للصحة، مرجع النظر الترابي للوحدات السجنيّة والإصلاحية.

وأكّدت أنّه تمّ تعليق الزيارات المباشرة بصفة وقتيّة والإقتصار على الزيارات العاديّة، عبر الحاجز، إضافة إلى التقليص المؤقّت من قبول القُفف وتخصيص فضاءات للعزل الصحي، خاصّة بالمودعين الجدد لوضعهم قيد المراقبة.

  
  
  

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