اريانة: "لا وجود لعلامات اصابة بفيروس كورونا لدى الاشخاص الخاضعين للعزل الصحي" (المدير الجهوي للصحة)

Mercredi 11 Mars 2020



قراءة: 1 د, 15 ث





وات

- اكد المدير الجهوي للصحة باريانة، عبد اللطيف الجمعي، "عدم وجود اية علامات اصابة بفروس كورونا لدى الاشخاص الخاضعين للعزل الصحي بالجهة وعددهم 11 شخصا" ، مشيرا الى ان "فترة الحجر عليهم تنتهي غدا الخميس 12 مارس الجاري وكل المؤشرات الصحية مطمئنة الى حد الان" وفق تعبيره.واضاف الجمعي، على هامش اليوم التحسيسي الذي نظمته بلدية اريانة اليوم الاربعا،ء بمنتزه بئر بلحسن باريانة، حول فيروس "كورونا" وسبل التوقي منه "متابعة مصالح الصحة بالجهة للاشخاص الخاضعين للعزل الصحي وهم 5 اشخاص من عائلة واحدة بالمنيهلة و6 اشخاص من عائلة واحدة باريانة المدينة، بصفة يومية ودقيقة من خلال التواصل معهم للتثبت من مدى التزامهم بقواعد العزل واتباع شروط النظافة العامة "لافتا الى "وجود محاولات من قبل البعض منهم لخرق العزل سرعان ما تم التفطن اليها ليواصل الاشخاص المعنيون هذه العملية بشكل طبيعي وفق المعايير المطلوبة تفاديا للعدوى".وكانت بلدية اريانة قد بادرت بتنظيم يوم تحسيسي حول فيروس "كورونا" وسبل التوقي منه في اطار معاضدة مجهود الدولة للتصدي للفيروس والتوقي منه حيث اعتبر رئيس بلدية اريانة الفاضل موسى ان "البلدية عضو في اللجنة الجهوية للمتابعة والتوقي من فيروس" كورونا" وعلى اتصال دائم بمختلف الاطراف المتدخلة لمتابعة الوضع الوبائي بالجهة والتنسيق مع وزارة الصحة العمومية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمجابهة اي طارئ في الغرض".واضاف موسى "ان البلدية على استعداد لتسخير الامكانيات البشرية وتوفير الاعتمادات المالية للتصدي الى الفيروس متى تطلب الامر ذلك وفي اطار الصلاحيات المشتركة للبلدية مع الدولة " داعيا الى "عدم المبالغة والتهويل واتباع اساليب الوقاية للحد من انتشار الفيروس وتطويقه" حسب قوله.