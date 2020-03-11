منوبة: ارتفاع حالات العزل الذاتي الى 18 مواطنا والخميس انتهاء اجال العزل ل05 منهم

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- ارتفع عدد حالات العزل الذاتي للعائدين من ايطاليا بولاية منوبة الى 18 حالة وذلك بعد اتخاذ الادارة الجهوية للصحة، اليوم الاربعاء، قرار عزل 03 حالات جديدة لا يحملون اية اعراض حمى او سعال او غيرها،حسب ما أكدته ل(وات) المديرة الجهوية للصحة بمنوبة ايمان السويسي.واضافت أن حالات العزل الذاتي كاجراء وقائي تحسبا لاي تطور محتمل موزعة على المرناقية ب06 حالات و منوبة ب04 حالات ثم دوار هيشر 04 حالات و الجديدة 02 حالة ووادي الليل وطبربة حالة وحيدة .واكدت ان حالات العزل المذكورة تاتي عقب عودة اصحابها في تواريخ مختلفة من الاراضي الايطالية التي تعد بؤرة عدوى لفيروس كورونا، وجميعهم لا يحملون اية اعراض مرض او غيرها، وقد تم الاتصال بهم لتاكيد دخولهم في العزل الذاتي.واشارت الى ان الادارة الجهوية لم تلتجئ الى حد الان الى اجراء اية تحليل او متابعة صحية مباشرة لحالات العزل الذاتي، وان خمسة مواطنين منهم تجاوزوا فترة العزل الذاتي وهم بصحة جيدة، مجددة الدعوة الى المعنيين بالعزل الذاتي الى الالتزام بالقرار حفاظا على الصحة العامة .كما اوضحت ان اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والمجلس الجهوي للامن بالجهة اتخذا قرار ارجاء كافة التظاهرات المبرمجة خلال المدة القادمة ، وتم توجيه إعلام الى اصحاب المحلات المفتوحة للعموم للخضوع الى التراتيب الصحية الجديدة التي تم اتخاذها توقيا من الفيروس والمتعلقة بمنع استعمال الكؤوس والتعقيم بالمواد المطهرة ودعوة البلديات وهياكل المراقبة المعنية لاحكام تنفيذ تلك التوصيات .