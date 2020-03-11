الغنوشي يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة أبو ظبي للإستثمار الإماراتية

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الاربعاء 11 مارس 2020 بقصر باردو،زايد بن عويضة رئيس المدير التنفيذي لأبو ظبي للإستثمار وحاتم خوجة مدير الإستثمار والتنمية بمجموعة أبو ظبي للإستثمار.
وتناول اللقاء المنوال التنموي للبلدين وتجربة الإمارات الرائدة في التشييد والبناء والإستثمار في مجال العقارات وغيرها من القطاعات، إضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات في المجالات المتعددة والاستئناس بالتجارب التونسية في قطاع التعليم وتوظيف اليد العاملة والكفاءات في مجال الطب والصحة والزراعة وتجارب المناطق التجارية الحرة.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب على القيمة التاريخية للشيخ زايد رحمه الله ودوره المحوري في تأسيس دولة الإمارات الحديثة.
كما أبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الاستثمار في تونس وبعث مشاريع في مجالات متعددة (تكنولوجية وبحثية)، وأعرب عن استعداد مجلس نواب الشعب إلى سنّ تشريعات ملائمة "للإخوة العرب المستثمرين"، مشيرا الى أنّ مجلس نواب الشعب حريص على تحيين التشريعات المتعلقة بالإستثمار.
من جهته عبّر زايد بن عويضة رئيس مدير عام أبو ظبي للإستثمار على استعداده للاستثمار في تونس، لافتا النظر إلى إمكانية العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجيّة تشمل قطاعات الإعمار والتصنيع وغيرها من القطاعات الحيوية.
باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الاربعاء 11 مارس 2020 بقصر باردو،زايد بن عويضة رئيس المدير التنفيذي لأبو ظبي للإستثمار وحاتم خوجة مدير الإستثمار والتنمية بمجموعة أبو ظبي للإستثمار.
وتناول اللقاء المنوال التنموي للبلدين وتجربة الإمارات الرائدة في التشييد والبناء والإستثمار في مجال العقارات وغيرها من القطاعات، إضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات في المجالات المتعددة والاستئناس بالتجارب التونسية في قطاع التعليم وتوظيف اليد العاملة والكفاءات في مجال الطب والصحة والزراعة وتجارب المناطق التجارية الحرة.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب على القيمة التاريخية للشيخ زايد رحمه الله ودوره المحوري في تأسيس دولة الإمارات الحديثة.
كما أبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الاستثمار في تونس وبعث مشاريع في مجالات متعددة (تكنولوجية وبحثية)، وأعرب عن استعداد مجلس نواب الشعب إلى سنّ تشريعات ملائمة "للإخوة العرب المستثمرين"، مشيرا الى أنّ مجلس نواب الشعب حريص على تحيين التشريعات المتعلقة بالإستثمار.
من جهته عبّر زايد بن عويضة رئيس مدير عام أبو ظبي للإستثمار على استعداده للاستثمار في تونس، لافتا النظر إلى إمكانية العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجيّة تشمل قطاعات الإعمار والتصنيع وغيرها من القطاعات الحيوية.
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