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قابس: نتائج تحليل 4 عينات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونة سلبية

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - قال المدير الجهوي للصحة، رياض الشاوش، مساء اليوم الاربعاء، في تصريح لمراسل (وات) ان التحاليل التي تم إجراؤها بالمخبر المرجعي لمستشفى شارل نيكول على عينات أخذت من 4 اشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا كانت سلبية وأثبتت عدم إصابتهم بهذا الفيروس .

واوضح الشاوش أن 18 شخصا يخضعون بجهة قابس للعزل الصحي الذاتي، وان شخصا أخر يخضع للعزل بالقاعة التي تم إعدادها للغرض بالمستشفى الجهوي بقابس.


وبين الشاوش الوضع الصحي للأشخاص المشمولين بإجراء العزل الصحي مستقر وان هؤلاء تقع متابعتهم من قبل خلية اليقظة بالادارة الجهوية للصحة، مؤكدا ان الوضع الصحي بجهة قابس لا يدعو الى القلق .

  
  
  

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