المصاب بفيروس كورونا في أريانة طبيب إنعاش وقد التزم بالحجر الذاتي ببادرة فردية

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - أكّد المدير الجهوي للصحة بأريانة، عبد اللطيف الجامعي، بأن "المصاب السابع في البلاد بفيروس كورونا، قاطن بولاية أريانة وهو طبيب إنعاش ويعمل بالقطاع الخاص وقد التزم بالحجر الصحي الذاتي بمنزله ببادرة فردية منذ قدومه من جمهورية مصر العربية يوم 1 مارس 2020، بعد أن لاحظ ارتفاعا في درجة حرارته".
وأضاف الجامعي أن "عملية أخذ عينات من المصاب تمت أمس الثلاثاء، ليثبت اليوم الأربعاء أنها إيجابية ومن المنتظر أن يخضع أفراد عائلته (زوجته وطفلاه) للتحليل، للتأكّد من مدى سلامتهم".
وحسب المعطيات المتوفرة لدى صحفية (وات) بأريانة، عن الحالة السابعة للمصاب بفيروس "كورونا"، فقد سارع إلى عزل نفسه ذاتيا بمنزله بمجرد قدومه إلى تونس واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة أفراد عائلته، رغم عدم تأكده من إصابته بالفيروس وذلك بعد أن لاحظ تواصل ارتفاع حرارته، دون مضاعفات رئوية أو تنفسية.
وقد أفادت مصادر طبية مواكبة لحالة المصاب بالفيروس، أن حالته مستقرة ولا تستدعي الإيواء بالمستشفى، إذ أنه سيواصل العزل الذاتي مع تأمين المراقبة الصحية بصفة دورية.
وات - أكّد المدير الجهوي للصحة بأريانة، عبد اللطيف الجامعي، بأن "المصاب السابع في البلاد بفيروس كورونا، قاطن بولاية أريانة وهو طبيب إنعاش ويعمل بالقطاع الخاص وقد التزم بالحجر الصحي الذاتي بمنزله ببادرة فردية منذ قدومه من جمهورية مصر العربية يوم 1 مارس 2020، بعد أن لاحظ ارتفاعا في درجة حرارته".
وأضاف الجامعي أن "عملية أخذ عينات من المصاب تمت أمس الثلاثاء، ليثبت اليوم الأربعاء أنها إيجابية ومن المنتظر أن يخضع أفراد عائلته (زوجته وطفلاه) للتحليل، للتأكّد من مدى سلامتهم".
وحسب المعطيات المتوفرة لدى صحفية (وات) بأريانة، عن الحالة السابعة للمصاب بفيروس "كورونا"، فقد سارع إلى عزل نفسه ذاتيا بمنزله بمجرد قدومه إلى تونس واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة أفراد عائلته، رغم عدم تأكده من إصابته بالفيروس وذلك بعد أن لاحظ تواصل ارتفاع حرارته، دون مضاعفات رئوية أو تنفسية.
وقد أفادت مصادر طبية مواكبة لحالة المصاب بالفيروس، أن حالته مستقرة ولا تستدعي الإيواء بالمستشفى، إذ أنه سيواصل العزل الذاتي مع تأمين المراقبة الصحية بصفة دورية.
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