بعد استقالة 11 عضوا منها .. نبيل القروي يجتمع بعدد من أعضاء كتلة "قلب تونس" البرلمانية

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- اجتمع رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، ظهر اليوم الأربعاء، بعدد من نواب كتلة الحزب البرلمانية، وذلك بالتزامن مع استقالة 11 نائبا من الكتلة، التي تضم 38 نائبا.ورفض رئيس الحزب نبيل القروي والنواب الحاضرون في الاجتماع الإدلاء بأي تصريح إعلامي بخصوص ما تم التداول بشأنه.يذكر أن 11 نائبا عن كتلة حزب قلب تونس تقدموا، أمس الثلاثاء، بمطلب استقالة من الكتلة إلى رئاسة مجلس نواب الشعب.وتضمّنت وثيقة مطلب الإستقالة، إمضاءات قيادات من الصف الأول في الحزب، وهم رضا شرف الدين وحاتم المليكي وخالد قسومة ونعيمة المنصوري وأميرة شرف الدين وصفاء الغريبي وسهير العسكري ومريم اللغماني وسميرة بن سلامة وحسان بلحاج ابراهيم وعماد أولاد جبريل.وكان الناطق الرسمي باسم الحزب، الصادق جبنون، أفاد أمس الثلاثاء في تصريح لـ(وات)، بأنّ "قلب تونس لم يتوصل بما يفيد هذه الإستقالة بشكل رسمي"، مشيرا إلى أنه "سيتم التداول في الموضوع صلب هياكل الحزب وبالتحديد في إطار المكتب السياسي، حال التأكّد من مطلب الإستقالة وإعلام الرأي العام بالقرارات المتخذة في الغرض".يُذكر أن حزب قلب تونس حل ثانيا في الإنتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 38 مقعدا في البرلمان ولم تمنح كتلته ثقتها لحكومة إلياس الفخفاخ في جلسة 26 فيفري 2020.