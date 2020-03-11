المهدية: إخضاع 54 شخصا على علاقة مباشرة بالمصابين الثلاثة بالجهة للعزل الصحي الذاتي

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، سمير لحول، اليوم الأربعاء، أن التشخيص كشف عن تواصل 54 شخصا تواصلا مباشرا مع المصابين الثلاثة بفيروس "كورونا" بمنطقة بومرداس من ولاية المهدية، وقد انطلقوا جميع في تطبيق الحجر الصحي الذاتي في منازلهم، وتم رفع عينات لـ4 منهم قصد تحليلها.
وأوضح لحول، في تصريح إعلامي، أن المصابين الثلاثة بفيروس "كورونا"، وهم من عائلة واحدة، "كوّنوا بؤرة غير متفشية في الوسط الجماعي لذلك تم البحث عن كل المحتكين بهم عن قرب أي على مسافة تقل عن متر واحد ولفترة تتجاوز الساعة".
وبيّن المتحدث أن الإدارة الجهوية للصحة تعكف، في الوقت الحالي، على دراسة إمكانية رفع عينات من 4 أشخاص آخرين محيطين بالمصابين المشار إليهم آنفا، وذلك من بين الـ54 شخصا الذين تم عزلهم في منازلهم لفترة تدوم 14 يوما.
هذا وتتزامن تدخلات الإطارات الطبية في تطويق احتمالات العدوى بالفيروس مع انطلاق إجراءات وقاية داخل المقاهي، والمطاعم، والعديد من المحلات المفتوحة للعموم، من خلال تعقيم وتطهير المحلات، وتجهيزات العمل، والأواني المستعملة، والمرافق الصحية.
وات - أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، سمير لحول، اليوم الأربعاء، أن التشخيص كشف عن تواصل 54 شخصا تواصلا مباشرا مع المصابين الثلاثة بفيروس "كورونا" بمنطقة بومرداس من ولاية المهدية، وقد انطلقوا جميع في تطبيق الحجر الصحي الذاتي في منازلهم، وتم رفع عينات لـ4 منهم قصد تحليلها.
وأوضح لحول، في تصريح إعلامي، أن المصابين الثلاثة بفيروس "كورونا"، وهم من عائلة واحدة، "كوّنوا بؤرة غير متفشية في الوسط الجماعي لذلك تم البحث عن كل المحتكين بهم عن قرب أي على مسافة تقل عن متر واحد ولفترة تتجاوز الساعة".
وبيّن المتحدث أن الإدارة الجهوية للصحة تعكف، في الوقت الحالي، على دراسة إمكانية رفع عينات من 4 أشخاص آخرين محيطين بالمصابين المشار إليهم آنفا، وذلك من بين الـ54 شخصا الذين تم عزلهم في منازلهم لفترة تدوم 14 يوما.
هذا وتتزامن تدخلات الإطارات الطبية في تطويق احتمالات العدوى بالفيروس مع انطلاق إجراءات وقاية داخل المقاهي، والمطاعم، والعديد من المحلات المفتوحة للعموم، من خلال تعقيم وتطهير المحلات، وتجهيزات العمل، والأواني المستعملة، والمرافق الصحية.
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