تأجيل الأنشطة الثقافية المبرمجة بالمؤسسات والفضاءات الثقافية التابعة لبلدية تونس إلى وقت لاحق

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- أعلنت بلدية تونس عن تأجيل كل عروضها الفنية التي كانت مبرمجة بسائر الفضاءات والمؤسسات الثقافية التابعة لها من بينها المسرح البلدي خلال هذه الفترة إلى وقت لاحق .وجاء هذا القرار في إطار الحفاظ على السلامة العامة بالمنطقة البلدية وضمن الإجراءات الوقائية لحماية صحة المواطنين من خطر فيروس كورونا، وفق ما جاء في نص بلاغ صادرعن بلدية تونس الإربعاء.كما يتنزل قرار التأجيل في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الشؤون الثقافية، في بلاغ صادر عنها أمس الثلاثاء ، ومن بين أهم هذه الإجراءات تأجيل تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والفنية الوطنية والدولية الكبرى، وكذلك التظاهرات والأنشطة التي تستقطب جمهورا واسعا.وجدير بالتذكير أنه بالإضافة إلى فضاء المسرح البلدي التابع لبلدية تونس، فإن البلدية تضم أيضا عددا هاما من دور الثقافة والمراكز الثقافية والمسارح التي تستقطب عددا هاما من الجماهير من بينها المسرح الوطني وقاعة الفن الرابع والمركز الوطني لفن العرائس وفضاء التياترو وغيرها.وكان من المزمع تنظيم مختلف الأنشطة الثقافية الهامة خلال شهر مارس الجاري على غرار الدورة الثانية لمهرجان عز الدين قنون التي كانت ستقام تزامنا مع الدورة السادسة لأسبوع اليوم العالمي للمسرح و الدورة الرابعة للملتقى الوطني لفنون العرائس في مختلف الفضاءات الثقافية التابعة لبلدية تونس.