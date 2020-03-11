ايقاف التكوين بكافة مؤسسات التكوين المهني العمومي والخاص، بداية من غدا الخميس وحتى اشعار آخر

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - قررت وزارة التكوين المهني والتشغيل، ايقاف التكوين بكافة المؤسسات التكوينية العمومية الراجعة لها بالنظر وكافة المؤسسات التكوينية الخاصة وذلك بداية من غدا الخميس إلى حين إشعار آخر، وفق ما أعلنته في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يتنزل في إطار الإجراءات والإحتياطات المتخذة للتوقي من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة، حرصها على سلامة كل منتسبي الأسرة التكوينية.
وكانت وزارتا التربية والتعليم العالي أعلنتا بدورهما أمس الثلاثاء تقديم عطلة الربيع بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة والجامعات العمومية والخاصة بداية من يوم الخميس 12 مارس الجاري، وذلك توقيا من كل احتمالات انتشار فيروس كورونا.
جدير بالتذكير أن وزارة الصحة أعلنت مساء أمس، تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في تونس، بعد صدور نتائج التحليل المخبري على عينة شملت 44 حالة أجريت الثلاثاء.
وات - قررت وزارة التكوين المهني والتشغيل، ايقاف التكوين بكافة المؤسسات التكوينية العمومية الراجعة لها بالنظر وكافة المؤسسات التكوينية الخاصة وذلك بداية من غدا الخميس إلى حين إشعار آخر، وفق ما أعلنته في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يتنزل في إطار الإجراءات والإحتياطات المتخذة للتوقي من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة، حرصها على سلامة كل منتسبي الأسرة التكوينية.
وكانت وزارتا التربية والتعليم العالي أعلنتا بدورهما أمس الثلاثاء تقديم عطلة الربيع بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة والجامعات العمومية والخاصة بداية من يوم الخميس 12 مارس الجاري، وذلك توقيا من كل احتمالات انتشار فيروس كورونا.
جدير بالتذكير أن وزارة الصحة أعلنت مساء أمس، تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في تونس، بعد صدور نتائج التحليل المخبري على عينة شملت 44 حالة أجريت الثلاثاء.
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Par:karimyousef (France )
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