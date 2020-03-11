القصرين: العمل على توفير وحدة عزل بالمستشفى الجهوي وضبط برنامج للتكوين وآخر للتّوعية والتثقيف توقّيا من فيروس "كورونا"

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- ذكر المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، أنه يجري العمل من أجل تخصيص وحدة عزل بالمستشفى الجهوي كإجراء استباقي وإحترازي توقّيا من فيروس "كورونا" المستجد، إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الصحيّة الوقائيّة التي تم اتخاذها منذ فيفري المنقضي على مستوى المعبرين الحدوديين حيدرة وبوشبكة.وأضاف الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أنه تم أيضا ضبط برنامج للتدخل يعتمد على تكوين الفرق الطبية والصحية بمختلف مناطق الجهة ولأعوان الحماية المدنية، وآخر للتوعية والتثقيف بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية ووسائل الإعلام المحليّة، مبرزا أن خليّة الأزمة بالإدارة الجهوية للصحة في حالة تأهب وتجتمع يوميا لمتابعة المستجدات العالمية والوطنية والجهوية لفيروس "كورونا" .وبيّن، في سياق متصل، أنه لم يتم الى اليوم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس "كورونا" بالجهة، وأن العدد الجملي للأشخاص الخاضعين للعزل الصحي بمنازلخم بالولاية بلغ إلى حدّ الآن 4 أشخاص (3 نساء ورجل) عادوا مؤخرا من دول أوروبية، علما وأنهم إستكملوا اليوم مدّة عزلهم الصحي المحددة بـ14 يوما وعادوا إلى حياتهم الطبيعية.وأشار، في المقابل، الى أنه تم أخذ عينة لحالة واحدة تحمل أعراض فيروس "كورونا" لتحليلها بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، داعيا كافة أهالي الجهة العائدين من مناطق موبوءة إلى الإفصاح الذاتي والتلقائي عن عودتهم والإلتزام الطوعي بالعزل الصحي المنزلي تجنبا لنقل العدوى وانتشار الفيروس.