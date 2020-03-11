القصرين: العمل على توفير وحدة عزل بالمستشفى الجهوي وضبط برنامج للتكوين وآخر للتّوعية والتثقيف توقّيا من فيروس "كورونا"

Mercredi 11 Mars 2020
قراءة: 1 د, 1 ث
وات - ذكر المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، أنه يجري العمل من أجل تخصيص وحدة عزل بالمستشفى الجهوي كإجراء استباقي وإحترازي توقّيا من فيروس "كورونا" المستجد، إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الصحيّة الوقائيّة التي تم اتخاذها منذ فيفري المنقضي على مستوى المعبرين الحدوديين حيدرة وبوشبكة.
وأضاف الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أنه تم أيضا ضبط برنامج للتدخل يعتمد على تكوين الفرق الطبية والصحية بمختلف مناطق الجهة ولأعوان الحماية المدنية، وآخر للتوعية والتثقيف بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية ووسائل الإعلام المحليّة، مبرزا أن خليّة الأزمة بالإدارة الجهوية للصحة في حالة تأهب وتجتمع يوميا لمتابعة المستجدات العالمية والوطنية والجهوية لفيروس "كورونا" .
وبيّن، في سياق متصل، أنه لم يتم الى اليوم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس "كورونا" بالجهة، وأن العدد الجملي للأشخاص الخاضعين للعزل الصحي بمنازلخم بالولاية بلغ إلى حدّ الآن 4 أشخاص (3 نساء ورجل) عادوا مؤخرا من دول أوروبية، علما وأنهم إستكملوا اليوم مدّة عزلهم الصحي المحددة بـ14 يوما وعادوا إلى حياتهم الطبيعية.
وأشار، في المقابل، الى أنه تم أخذ عينة لحالة واحدة تحمل أعراض فيروس "كورونا" لتحليلها بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، داعيا كافة أهالي الجهة العائدين من مناطق موبوءة إلى الإفصاح الذاتي والتلقائي عن عودتهم والإلتزام الطوعي بالعزل الصحي المنزلي تجنبا لنقل العدوى وانتشار الفيروس.
وات - ذكر المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، أنه يجري العمل من أجل تخصيص وحدة عزل بالمستشفى الجهوي كإجراء استباقي وإحترازي توقّيا من فيروس "كورونا" المستجد، إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الصحيّة الوقائيّة التي تم اتخاذها منذ فيفري المنقضي على مستوى المعبرين الحدوديين حيدرة وبوشبكة.
وأضاف الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أنه تم أيضا ضبط برنامج للتدخل يعتمد على تكوين الفرق الطبية والصحية بمختلف مناطق الجهة ولأعوان الحماية المدنية، وآخر للتوعية والتثقيف بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية ووسائل الإعلام المحليّة، مبرزا أن خليّة الأزمة بالإدارة الجهوية للصحة في حالة تأهب وتجتمع يوميا لمتابعة المستجدات العالمية والوطنية والجهوية لفيروس "كورونا" .
وبيّن، في سياق متصل، أنه لم يتم الى اليوم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس "كورونا" بالجهة، وأن العدد الجملي للأشخاص الخاضعين للعزل الصحي بمنازلخم بالولاية بلغ إلى حدّ الآن 4 أشخاص (3 نساء ورجل) عادوا مؤخرا من دول أوروبية، علما وأنهم إستكملوا اليوم مدّة عزلهم الصحي المحددة بـ14 يوما وعادوا إلى حياتهم الطبيعية.
وأشار، في المقابل، الى أنه تم أخذ عينة لحالة واحدة تحمل أعراض فيروس "كورونا" لتحليلها بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، داعيا كافة أهالي الجهة العائدين من مناطق موبوءة إلى الإفصاح الذاتي والتلقائي عن عودتهم والإلتزام الطوعي بالعزل الصحي المنزلي تجنبا لنقل العدوى وانتشار الفيروس.
En continu
- 23:53 شكرا عبد اللطيف المكي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
13°
|12°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|12°-11
|22°-9
|24°-12
|20°-11
|18°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 337) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 488) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 128) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 082) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 137) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 363) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 181) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 002) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 063) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 987) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 841) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 094) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 178) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 932) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 623) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 965) لقد عرّاها تماما...
( 41 580) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 539) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 402) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 441) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Om Kalthoum - غلبت أصالح في روحي
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: عبير موسي: "حقل نوارة" دخل حيز الاستغلال، أمس الثلاثاء، لمدة ساعتين ونصف ليتوقف بعدها بسبب خلل فني