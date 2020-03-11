مدينة العلوم بتونس تؤجّل كل الأنشطة والتظاهرات العلمية التي برمجتها لشهر مارس 2020

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- قرّرت مدينة العلوم بتونس تأجيل كل الأنشطة والتظاهرات العلمية المبرمجة لشهر مارس 2020 وكذلك غلق الفضاءات العلمية خلال نفس الفترة، طبقا للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار التوقي من فيروس "كورونا" المستجد.وأشارت مدينة العلوم بتونس في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بمتابعة تطور هذه الوضعية الاستثنائية وستحيط زوارها علما بكل المستجدات الخاصة ببرمجة أنشطتها.وكانت وزارة الصحة أعلنت ،أمس الثلاثاء، عن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد صدور نتائج التحليل المخبري لـ 44 حالة.ويشار إلى أنه تم اخضاع أكثر من 2000 شخصا للعزل الصحّي في عدد من مناطق البلاد أغلبهم عادوا من ايطاليا البلد، أنهى 750 شخصا من بينهم مدّة العزل.