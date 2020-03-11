صفاقس: "بيدينا... نرجعو بلادنا زينة" مشروع تطلقه جمعية "صفاقس المزيانة" لغراسة 20 الف شجرة بمختلف المعتمديات

Mercredi 11 Mars 2020



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- تحت شعار "بيدينا .... نرجعو بلادنا زينة"، تعتزم جمعية "صفاقس المزيانة" اطلاق مشروع "زينة البلاد" الذي يتضمن غراسة 20 الف شجرة بكامل المعتمديات التابعة لولاية صفاقس البالغ عددها 16 معتمدية، وذلك من 15 الى 25 مارس الجاري، وفق ما تم الاعلان عنه خلال لقاء اعلامي انتظم اليوم الاربعاء باحد النزل وسط مدينة صفاقس.وسيكون مشروع "زينة البلاد لغراسة 20 الف شجرة" على شاكلة رحلة تدوم 11 يوما يعبر المشاركين فيها وعددهم 25 شابا وشابة من جمعية صفاقس المزيانة ومختلف معتمديات صفاقس، 350 كلم باستعمال الدراجات الهوائية وذلك لزيارة ال16 معتمدية التابعة لولاية صفاقس بداية من صفاقس المدينة حتى جزيرة قرقنة.وتتمثل انواع الاشجار التي سيتم غراستها في فضاءات مختلفة كالمنتزهات والحدائق عمومية والمدارس الابتدائية ومداخل المدن وغيرها التي وفرتها ادارة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة في 5 آلاف من اشجار زينة و15 الف شجرة غابية، فضلا عن 600 شجرة زيتون وفرتها جمعية "صفاقس المزيانة" لفائدة مشاريع تنتفع من مداخيلها عددا من المدارس الابتدائية في مختلف معتمديات صفاقس.ويهدف هذا المشروع، وفق ما افاد به رئيس جمعية "صفاقس المزيانة" علي ذويب في تصريح اعلامي "الى تحسيس وتحفيز مختلف المتدخلين في المجال البيئي والهياكل الوطنية ذات الصلة من بلديات ومجالس محلية ومنظمات المجتمع المدني واهالي صفاقس بضرورة اعادة تهيئة عدد من المساحات الخضراء في مختلف معتمديات ولاية صفاقس" واضاف ان "متابعة هذا المشروع تبقى من اكبر التحديات وابرزها، حيث سيتم العمل على ثبوت 70 بالمائة من الاشجار التي سيتم غراستها" .