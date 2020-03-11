الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد: مقابلات الدور ثمن النهائي للكاس تقام في مواعيدها وبحضور الجمهور

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان كافة مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس ستجرى في مواعيدها وبحضور الجماهير بما في ذلك مباراة هلال الشابة وسبورتينغ بن عروس.
وياتي هذا البلاغ ردا على الهيئة المديرة لهلال الشابة التي قررت امس الثلاثاء اجراء هذه المباراة دون حضور الجمهور حرصا منها على سلامة جماهيرها وكافة اهالي مدينة الشابة.
وذكرت الجامعة في نفس البلاغ بان تنظيم مقابلات الكاس يعود اليها حصريا دون سواها بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد عدد الجماهير المسموح لها الحضور في كل ملعب.
كما اوضحت الجامعة انها على اتصال مباشر ومتواصل مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع العام في البلاد وذلك من منطلق حرصها على ضمان سلامة الجميع.
وكانت الجامعة التونسية قررت امس تاجيل لقاء السوبر التونسي بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بعد ان كان مقررا يوم الاحد القادم وذلك لضمان حضور جماهيري مكثف لكنها حافظت على مواعيد مقابلات الدور ثمن النهائي للكاس المبرمجة يوم الاحد ايضا وبحضور الجمهور.
وات - اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان كافة مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس ستجرى في مواعيدها وبحضور الجماهير بما في ذلك مباراة هلال الشابة وسبورتينغ بن عروس.
وياتي هذا البلاغ ردا على الهيئة المديرة لهلال الشابة التي قررت امس الثلاثاء اجراء هذه المباراة دون حضور الجمهور حرصا منها على سلامة جماهيرها وكافة اهالي مدينة الشابة.
وذكرت الجامعة في نفس البلاغ بان تنظيم مقابلات الكاس يعود اليها حصريا دون سواها بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد عدد الجماهير المسموح لها الحضور في كل ملعب.
كما اوضحت الجامعة انها على اتصال مباشر ومتواصل مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع العام في البلاد وذلك من منطلق حرصها على ضمان سلامة الجميع.
وكانت الجامعة التونسية قررت امس تاجيل لقاء السوبر التونسي بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بعد ان كان مقررا يوم الاحد القادم وذلك لضمان حضور جماهيري مكثف لكنها حافظت على مواعيد مقابلات الدور ثمن النهائي للكاس المبرمجة يوم الاحد ايضا وبحضور الجمهور.
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Par:karimyousef (France )
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