نابل: ارتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي إلى 32 شخصا

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل عادل الحدادي انه تم اخضاع 10 أشخاص آخرين للعزل الذاتي كانوا عادوا أمس الثلاثاء من ايطاليا، ليبلغ العدد الجملي للخاضعين للعزل الى غاية اليوم الاربعاء 32 شخصا، وذلك في اطار التوقي من انتشار فيروس "كورونا" المتجدد.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح ل(وات)، ان الفرق الصحية تواصل متابعة وضعيتهم بصفة يومية، رغم انه لم تظهر عليهم أعراض الاصابة بالفيروس، مشددا على أهمية الوعي بالالتزام باجراءات العزل الذاتي لتجنب انتشار العدوى.
وات - أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل عادل الحدادي انه تم اخضاع 10 أشخاص آخرين للعزل الذاتي كانوا عادوا أمس الثلاثاء من ايطاليا، ليبلغ العدد الجملي للخاضعين للعزل الى غاية اليوم الاربعاء 32 شخصا، وذلك في اطار التوقي من انتشار فيروس "كورونا" المتجدد.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح ل(وات)، ان الفرق الصحية تواصل متابعة وضعيتهم بصفة يومية، رغم انه لم تظهر عليهم أعراض الاصابة بالفيروس، مشددا على أهمية الوعي بالالتزام باجراءات العزل الذاتي لتجنب انتشار العدوى.
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Par:karimyousef (France )
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