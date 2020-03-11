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تطوير العلاقات بين تونس والسعودية محور لقاء نور الدين الريّ مع سفير السعودية في تونس

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - استقبل وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، بمقر الوزارة سفير المملكة العربية السعودية في تونس محمد بن محمود العلي.

وتطرق اللقاء وفق بلاغ لوزارة الخارجية, إلى جهود البلدين لتعزيز وتطوير علاقات الأخوّة والتعاون المتميزة بينهما في كافّة المجالات وكذلك الإعداد للمواعيد الثنائية القادمة.


وأعرب نور الدين الريّ عن الإرتياح للحركية المتميّزة التي شهدتها العلاقات الأخوية التونسية السعودية والتي تجسّدت في مستوى الزيارات المتبادلة، لاسيما الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين إلى بلادنا من 28 إلى 30 مارس 2019، مؤكدا الحاجة إلى مزيد تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس والسعودية، من خلال تشجيع رجال الأعمال السعوديين على الإستثمار في تونس والإستفادة من الميزات التفاضلية المتوفرّة في كلا البلدين للرفع من مستوى المبادلات التجارية.

من جانبه، أكد السفير السعودي على عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الشعبين التونسي والسعودي، وتطلع المملكة إلى إعطاء هذه العلاقات الدفع المنشود تماشيا مع ما يحدو قيادتي البلدين من حرص صادق على مزيد تطويرها في كافة المجالات.

كما مثل اللقاء مناسبة للتطرق إلى عدد من المسائل التي تهم العمل العربي المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

  
  
  

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