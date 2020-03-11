تطاوين: قريبا تجهيز مباني بلدية ذهيبة بالطاقة الشمسية

Mercredi 11 Mars 2020
قراءة: 0 د, 42 ث
وات - انطلقت بلدية ذهيبة في اعداد الدراسات الفنية اللازمة لتجهيز مبانيها ومنشاتها بالطاقة الشمسية، وخصصت للغرض 200 الف دينار من ميزانيتها لسنة 2020 والمقدرة بحوالي 660 الف دينار.
وبين رئيس المجلس البلدي المختار العامري ل(وات) انه رغم محدودية الامكانات المالية للبلدية فكانت اولى بلديات الجهة التي بادرت بالاستفادة من الطاقة الشمسية الممكن الاعتماد عليها مستقبلا حتى في التنوير العمومي.
واكد العامري الحرص على تنفيذ عديد المشاريع المنتجة للطاقة من الشمس والرياح، وبين انه تم التوصل الى اتفاق مع مستثمرين لبناء محطات ضخمة تنتج 2 جيغاوات دون تمويل داخلي، الا انه اشار في المقابل الى عائق ضعف شبكة حمل الطاقة والمحول القادر على ضخ هذا الجهد الكبير من الطاقة للاستهلاك وحتى التصدير.
وطالب العامري في هذا الخصوص، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، باستبدال شبكات متوسطة الجهد بشبكة قادرة على نقل الانتاج المتزايد مستقبلا من الطاقة الشمسية.
وات - انطلقت بلدية ذهيبة في اعداد الدراسات الفنية اللازمة لتجهيز مبانيها ومنشاتها بالطاقة الشمسية، وخصصت للغرض 200 الف دينار من ميزانيتها لسنة 2020 والمقدرة بحوالي 660 الف دينار.
وبين رئيس المجلس البلدي المختار العامري ل(وات) انه رغم محدودية الامكانات المالية للبلدية فكانت اولى بلديات الجهة التي بادرت بالاستفادة من الطاقة الشمسية الممكن الاعتماد عليها مستقبلا حتى في التنوير العمومي.
واكد العامري الحرص على تنفيذ عديد المشاريع المنتجة للطاقة من الشمس والرياح، وبين انه تم التوصل الى اتفاق مع مستثمرين لبناء محطات ضخمة تنتج 2 جيغاوات دون تمويل داخلي، الا انه اشار في المقابل الى عائق ضعف شبكة حمل الطاقة والمحول القادر على ضخ هذا الجهد الكبير من الطاقة للاستهلاك وحتى التصدير.
وطالب العامري في هذا الخصوص، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، باستبدال شبكات متوسطة الجهد بشبكة قادرة على نقل الانتاج المتزايد مستقبلا من الطاقة الشمسية.
En continu
- 23:53 شكرا عبد اللطيف المكي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
13°
|12°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|12°-11
|22°-9
|24°-12
|20°-11
|18°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 337) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 488) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 128) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 082) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 137) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 363) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 181) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 002) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 063) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 987) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 841) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 094) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 178) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 932) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 623) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 965) لقد عرّاها تماما...
( 41 580) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 539) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 402) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 441) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Om Kalthoum - غلبت أصالح في روحي
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: عبير موسي: "حقل نوارة" دخل حيز الاستغلال، أمس الثلاثاء، لمدة ساعتين ونصف ليتوقف بعدها بسبب خلل فني