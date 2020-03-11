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زغوان : تسلّم آلة مفراس جديدة لتركيزها بالمستشفى الجهوي

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - تسلّمت الإدارة الجهوية للصحّة في زغوان أمس الثلاثاء آلة مفراس جديدة ذات تقنيات عالية ودقيقة لتركيزها بالمستشفى الجهوي وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة هاجر الميساوي في تصريح لـ "وات ".

وأوضحت أن هذا الجهاز الذي تمّ اقتناؤه بكلفة واحد مليون دينار وتخصيص مبلغ 50 ألف دينار لتهيئة القاعة الخاصة به، لتعويض الجهاز الحالي الذي تقادم، مؤكّدة أن آلة المفراس الجديدة ستكون وظيفية في غضون 10 أيام وسيتمّ ربطها بواسطة منظومة إعلامية بمستشفى الحروق والجروح البليغة في بن عروس لتأمين القراءة الحينية عن بعد للصور بالأشعة, وأشارت إلى أن اقتناء هذا الجهاز رغم كلفته المرتفعة يأتي في إطار حرص الإدارة على تدعيم التجهيزات بالمستشفى الجهوي وغيره من المؤسسات الصحية في الجهة وذلك لتحسين الخدمات الطبية وتجنيب المواطن مشقّة التنقّل وطول فترة الانتظار أو الالتجاء إلى مراكز التصوير أو المصحّات الخاصة للتمتّع بهذه الخدمة الطبّية الضرورية في تشخيص عدّة أمراض، حسب تقديرها.


  
  
  

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