انتخاب هشام عجبوني رئيسا للكتلة الديمقراطيّة في البرلمان

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- أعلن حزب التيار الديمقراطي، مساء يوم الثلاثاء، على صفحته الرسميّة بموقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، عن انتخاب النائب هشام عجبوني، رئيسا للكتلة الديمقراطيّة بمجلس نوّاب الشعب.وتمّ انتخاب عجبوني خلال اجتماع لأعضاء الكتلة البرلمانيّة، مساء الثلاثاء، وفق ما أكّده عضو الكتب السياسي، محمد العربي الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.يُذكر أنّ انتخاب هشام عجبوني على رأس الكتلة الديمقراطيّة، جاء خلفا لغازي الشواشي الذي تولّى حقيبة وزارة أملاك الدولة في حكومة إلياس الفخفاخ التي نالت ثقة البرلمان خلال جلسة يوم 26 فيفري 2020.